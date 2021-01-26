شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توضح موقف الحاصلين على لقاح كورونا في حالة إصابتهم بالفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن موقف الحاصلين على لقاح كورونا، في حالة إصابتهم بالفيروس بعد التطعيم.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي الصحة 937 بموقع تويتر إنه في حالة ثبوت الإصابة بفيروس كورونا (بعد الحصول على الجرعة الأولى) يكون إعطاء الجرعة الثانية بعد تحقيق شرط التعافي.

وأشارت الصحة إلى أنه تكون الحالة المؤكدة مصحوبة بأعراض فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود حرارة أو أعراض تنفسية.

جاء ذلك ردًا على استفسار مستفيد تضمن: أخذت الجرعة الأولى من لقاح كورونا وبعد 10 أيام أصبت بالفيروس، بعد أعراض ارتفاع الحرارة لمدة يومين وأثبتت المسحة أني مصاب؛ لكنني منذ 5 أيام لا أعاني من أي أعراض، فيما سيحل موعد حصولي على الجرعة الثانية غدًا، فهل يمكنني أخذها؟.