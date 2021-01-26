شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الرميان يوضح القطاعات المحلية ذات الأولوية لصندوق الاستثمارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، عن القطاعات المحلية ذات الأولوية لصندوق الاستثمارات العامة.

وقال ياسر الرميان، إن" القطاعات هي الطيران والدفاع، الأغذية الزراعية، الترفيه والسياحة والرياضة، المرافق الخدمية والطاقة المتجددة، المركبات، مواد وخدمات البناء والتشييد، الخدمات المالية، السلع الإستهلاكية والتجزئة، النقل والخدمات اللوجستية، المعادن والتعدين، الاتصالات والإعلام والتقنية، الرعاية الصحية، القطاع العقاري ".

وأوضح أن الصندوق اختار القطاعات ذات الأولوية من خلال ثلاثة محاور أساسية وتشمل تقييم القطاعات بناءً على المنظور العالمي والمحلي من حيث تحليل جاذبية السوق وحجمه والنمو المتوقع والفرص المتاحة.

تضمنت المحاور أيضا:" تقييم القطاعات التي يوجد المملكة فيها إمكانية للتحفيز وميزة تنافسية على مستوي المنطقة والعالم، وضع أولوية للقطاعات وفقا لرؤية 2030 وبرامج تحقيقها ".