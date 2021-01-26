شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تعلق على ملاحظات التشوه البصري بحي البغدادية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

علقت أمانة محافظة جدة على مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رصد ملاحظات التشوه البصري بحي البغدادية الشرقية.

وقالت الأمانة في بيان لها أن تحسين المشهد البصري في المحافظة وخطواتها يتم تنفيذها من خلال جهود مشتركة بين الأمانة وملاك العقارات والمتطوعين، والتي تشمل عدة خطوات منها أن الرصد والتبليغ عن عناصر التشوه البصري يتم من خلال المراقبين والمتطوعين باستخدام تطبيق "راصد" الإلكتروني.

وتابعت أن متابعة الملاحظات المرصودة في نطاق 19 بلدية فرعية، ومعالجة الأمانة للملاحظات البلدية الواقعة ضمن اختصاصها ومنها أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة والتشجير وأن تحسين واجهات العقارات من خلال تعاون الملاك.

وأضافت أمانة جدة أنه ومن تجارب التعاون الناجحة التي تم تنفيذها مؤخرا، تحسين واجهات العقارات بمحور طريق الأندلس في حي الرويسـ لافتة إلى أن المذكورة تنفذها أمانة محافظة جدة بالتعاون مع متطوعين يعملون خارج أوقات دوامهم الرسمي من الساعة الرابعة للساعة الثامنة مساء لرصد الملاحظات فقط.

وأشارت إلى أنه وبعد عملية جمع وتحليل المعلومات يتم توزيع الملاحظات على البلديات الفرعية المعنية، فيما تعمل البلديات على مخاطبة ملاك العقارات حسب الإجراءات النظامية المعمول بها لمعالجة الملاحظات.

وأكدت الأمانة أن تصوير المتطوع لعملية رصد الملاحظات تصرف فردي، وتأسف الأمانة لهذا التصرف الذي لم يراعِ سياسة النشر، وتم وضع الضوابط اللازمة لعدم تكراره.

جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو يشير إلى وجود مخالفة لهنقر فوق سطح مبنى وخزان مياه أمام المبنى وأنه يعد تشوهاً بصرياً.