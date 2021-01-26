شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام بن خالد: استهداف الرياض رسالة تكشف انتهاكات الحوثيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الأمير سطام بن خالد آل سعود، على محاولة استهداف الحوثي الفاشلة لمدينة الرياض اليوم.

‏وقال الأمير سطام بن خالد: "محاولة استهداف الحوثي هي رسالة لكل من شكك في تصنيف هذه المليشيات بأنها إرهابية ورد لكل من يظن أنها تقبل بالحل السلمي واثبات بأنها تعمل لتحقيق مصالح إيران في المنطقة".

وقدم الأمير سطام بن خالد شكره للأخوة أبطال ‎الدفاع الجوي الذين يواصلون الليل بالنهار لحماية الوطن والمواطن

يجدر الإشارة إلى أن أبطال قوات الدفاع الجوي الملكي، تمكنت من اعتراض صاروخ باليستي في سماء منطقة الرياض.