شكرا لمتابعة خبر عن "التأمينات" توضح مدى أحقية موظف القطاع الخاص في التأمين عليه من شركتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم الثلاثاء مدى أحقية موظف القطاع الخاص في عمل إشتراكين بالتأمينات الإجتماعية بعد العمل في منشأتين .

وأكدت التأمينات الإجتماعية أنه يجب الرجوع أولاً لعقد العمل واللائحة الداخلية للمنشأة للنظر في أحقية وشروط الجمع بين وظيفتين .

وأضافت إذا كان عقد العمل يسمح يتم عمل اشتراك واحد للمستفيد بمجموع الأجور التي يتقاضاها من أصحاب العمل.