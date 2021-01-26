اخبار السعوديه

"التأمينات" توضح مدى أحقية موظف القطاع الخاص في التأمين عليه من شركتين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن "التأمينات" توضح مدى أحقية موظف القطاع الخاص في التأمين عليه من شركتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم الثلاثاء مدى أحقية موظف القطاع الخاص في عمل إشتراكين بالتأمينات الإجتماعية بعد العمل في منشأتين .

وأكدت التأمينات الإجتماعية أنه يجب الرجوع أولاً لعقد العمل واللائحة الداخلية للمنشأة للنظر في أحقية وشروط الجمع بين وظيفتين .

وأضافت إذا كان عقد العمل يسمح يتم عمل اشتراك واحد للمستفيد بمجموع الأجور التي يتقاضاها من أصحاب العمل.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا