شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. توفير 2000 وظيفة بعد اتفاقية "الجمارك" و "الموارد البشرية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وقعت الهيئة العامة للجمارك، مذكرة تعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوطين وظائف نشاط التخليص الجمركي وتنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية.

وقال متحدث الجمارك لقناة " الإخبارية " : ستوفر الاتفاقية التي تم توقيعها مع الموارد البشرية حوالي 2000 وظيفة في قطاع التخليص الجمركي.

وأضاف : تأتي مذكرة التعاون في إطار مبادرة متكاملة تُقدمها الجمارك السعودية لتطوير قطاع التخليص الجمركي إلى جانب مبادراتٍ أخرى أطلقتها خلال عام 2020م.

وأشار إلى أن مذكرة التعاون تتضمن رفع نسبة التوطين إلى 100% في المهن المستهدفة لقطاع التخليص الجمركي، إلى جانب تقديم حوافز لقطاع التخليص الجمركي لدعم منشآت التخليص الجمركي والباحثين عن عمل في هذا القطاع، ومواءمة سياسات التوطين في قطاع التخليص الجمركي وتوفير التأهيل والتدريب للمواطنين للراغبين بالعمل في القطاع.