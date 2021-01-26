شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تقلبات جوية وأمطار على عدة مناطق بدايةً من غد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء من حالة من التقلبات الجوية على مناطق المملكة بدايةً من غد الأربعاء .

وقال المحلل في المركز الوطني للأرصاد الجوية هلال العيافي في مداخلة هاتفية لقناة "الإخبارية " ، أنه من المتوقع هطول أمطار على مناطق الجوف وتبوك والمدينة المنورة وأجزاء من منطقة مكة المكرمة ، ومناطق حائل والقصيم والرياض ، وهي في المجمل من خفيفة إلى متوسطة .

وأضاف أن هذه الحالة المطرية ستبدأ من يوم الأربعاء حتى السبت المقبل ، وسيطرأ إنخفاض في درجات الحرارة يوم الجمعة المقبل على مناطق الجوف وتبوك والحدود الشمالية وحائل ، وشمال المدينة المنورة ، ومن المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة الصغرى ما بين درجة إلى 5 درجات مئوية .