شكرا لمتابعة خبر عن أشهر 5 أسواق شعبية في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تحتضن المملكة العديد من الأسواق الشعبية والتراثية التي يتجاوز عمرها مئات السنين.

ويعد سوق البطحاء بالرياض من الأسواق القديمة في المملكة، ويحتوي على الكثير من المحلات والمجمعات التجارية وأسواق الخضار، ومتاجر لبيع الساعات والأجهزة الإلكترونية.

أما السوق الثاني فهو سوق"الخوبة" الذي يعد من أشهر الأسواق في جازان، ويقام في يوم الخميس من كل أسبوع، وتعرض فيه مختلف السلع والمنتجات.

ويعتبر سوق "الأحد الشعبي" من الأسواق القديمة في جازان، ويشهد هذا السوق العديد من الأنشطة والفعاليات التجارية والاجتماعية والإنسانية.

وتحتضن منطقة عسير أحد أكبر الأسواق الشعبيةوأقدمها وهو سوق"محايل عسير"، وهو يتميز بكونه مركزاً هاما لتجار العسل، كما يعد سوق "الخميس الشعبي" في القنفذة من أكبر الأسواق الشعبية في المملكة، وفيه يباع مستلزمات البيوت المصنوعة من الخشب والحديد والألمونيوم.