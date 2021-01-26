شكرا لمتابعة خبر عن حالات يلتزم فيها قائد المركبة السير أقصى الجانب الأيمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، أنه يجب على قائد المركبة السير أقصى الجانب الأيمن من الطريق في بعض الحالات.

وأوضحت إدارة المرور، أن تلك الحالات تتمثل في: إذا كان سينعطف إلى طريق آخر يمينه، وإذا كان هناك منتفع آخر سيتجاوزه، وإذا كانت سرعة مركبته أقل من السرعة القصوى المصرح بها، وعندما تكون الرؤية غير واضحة على الطريق، وإذا تقابل مع مركبة أخرى قادمة من الاتجاه المعاكس.