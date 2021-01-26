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حالات يلتزم فيها قائد المركبة السير أقصى الجانب الأيمن

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، أنه يجب على قائد المركبة السير أقصى الجانب الأيمن من الطريق في بعض الحالات.

وأوضحت إدارة المرور، أن تلك الحالات تتمثل في: إذا كان سينعطف إلى طريق آخر يمينه، وإذا كان هناك منتفع آخر سيتجاوزه، وإذا كانت سرعة مركبته أقل من السرعة القصوى المصرح بها، وعندما تكون الرؤية غير واضحة على الطريق، وإذا تقابل مع مركبة أخرى قادمة من الاتجاه المعاكس.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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