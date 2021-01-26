شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يوضح حكم حضور مجالس الغيبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى حكم حضور مجالس الغيبة .

وأكد الشيخ " السليمان " أن الغيبة والنميمة كبيرتان يجب على المسلم أن يحذر منهما ، كما قال الله تعالى : "ولا يغتب بعضكم بعضاً ".

وأضاف الشيخ السليمان أنه ورد في حديث أنس رضي الله عنه ، أنه عندما عُرج النبي صلى الله عليه وسلم ، رأى أُناس لهم أظافر أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم ، وسأل عنهم جبريل رضي الله عنه ، فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم .

وأضاف الشيخ السليمان أن الغيبة هي ذكر أخاك بما يكره ، ولما سُأل النبي صلى الله عليه وسلم " إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته " ، أما النميمة فهي نقل الكلام بهدف الإفساد ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يدخل الجنة نمام .