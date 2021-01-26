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بالفيديو.. مهندسون في المملكة يبتكرون جهازًا لفحص كورونا بشكل إلكتروني

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ابتكر مهندسون جهازًا لرصد المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا الجديد بطريقة إلكترونية دون تدخل بشري.

وأوضح المهندس ماجد السولمي ، وفقا لقناة الإخبارية، أن الجهاز يكشف الأشخاص الذين يكون درجة حرارة مرتفعة، ويصدر إنذار بذلك للجهات الصحية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأشخاص المصابين أو المشتبه في إصابتهم.

الجدير بالذكر أن الجهاز استغرق في تنفيذه شهرين، ويساعد في تسريع عملية الفحص.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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