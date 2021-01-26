شكرا لمتابعة خبر عن وزير المالية: المملكة تتفاوض لتوفير لقاحات كورونا لعدد من الدول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف وزير المالية محمد الجدعان عن سعي المملكة إلى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لعدد من الدول.

جاء ذلك في تصريحات للوزير في اجتماع عبر الإنترنت في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وأوضح الجدعان أن بلاده تجري تفاوضا واسعا مع منتجين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من أجل توفيرها لدول منخفضة الدخل كاليمن ودول في أفريقيا.

وأشار إلى أن اليمن على سبيل المثال وبعض الدول الأفريقية لن تتمكن من الحصول على ما يكفي من اللقاحات عبر برنامج كوفاكس وهو آلية عالمية لشراء وتوزيع لقاحات كوفيد-19.