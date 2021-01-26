شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح حقيقة تأثير حساب "أبشر" على استحقاق الدعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد برنامج حساب المواطن اليوم الثلاثاء أن فتح حساب على منصة " أبشر " للخدمات لا يؤثر على أحقية الشخص في الدعم .

وأشار حساب المواطن أن استحقاق الدعم يتم بناءً على معايير أخرى ليس لها علاقة بالتسجيل في " أبشر " ، وذلك كدخل الأسرة ، وعدد أفرادها ، وأعمارهم .

وكان حساب الماطن قد أكد أيضاً ان التسجيل خلال هذه الفترة لا زال مقتصر على التابعين للمستفيد الرئيسي الحالي ، ولم يتم فتح باب التسجيل لمستفيدين رئيسيين جُدد حتى الآن بعد تعليقه في مارس الماضي .