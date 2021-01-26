منطقة ومحافظتان تتصدر حالات التعافي الجديدة من كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 203 حالات تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة والتي تصدرتها الرياض بتسجيل 71 حالة تعاف جديدة.

وسجلت جدة 10 حالات، والظهران 9، وينبع 8 ومكة 7، والدمام والجبيل والقطيف 6 حالات لكل منهما، وسجلت عرعر ونجران 5 حالات لكل منهما، وتم تسجيل 4 حالات في المدينة المنورة والخرج ووادي الدواسر.

فيما سجلت 3 حالات تعاف في حائل والباحة وطريف وبقيق والليث، وتم تسجيل حالتي تعاف في رفائع الجمش وتبوك وبريدة وجازان والخبر والزلفى وعنيزة وحوطة بني تميمم والنماص والقنفذة ورفحاء والخفجي.

وتم تسجيل حالة تعاف واحدة في كل من الأسياح وبطحاء وبدر الجنوب وخميس مشيط والمجمعة والهفوف والدوادمي ورابغ والكامل وحريملاء وأحد المسارحة وشرورة وظهران الجنوب وبدر والقويعية والمذنب والنعيرية واضم والمبرز.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء تسجيل 223 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 366 ألفًا و807 حالات، بينها 2108 حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة.

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