سداد رسوم نقل «العامل الوافد».. الموارد البشرية: على المنشأة طالبة الخدمة

جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المسؤول عن سداد رسوم نقل خدمة العامل الوافد.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع «تويتر»: «إنه في حال تم نقل خدمة العامل الوافد على منشأة جديدة، يتم سداد رسوم رخص العمل من قبل المنشأة طالبة الخدمة»؛ وذلك ردًا على تساؤل ورد للوزارة من أحد المستفيدين قال فيه: «عند نقل خدمات عامل منتهية إقامته من منشأة إلى أخرى هل تنتقل رسوم المقابل المالي مع العامل على الكفيل الجديد أو تظل على السابق؟».

وكانت الوزارة أوضحت شرطين لتقديم نقل خدمة وافد؛ حيث تتطلب الخطوة أن تكون تراخيص المنشأة سارية، ولا توجد ملاحظات إيقاف خدمة.

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