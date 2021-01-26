الحصيني: حالة ممطرة تستمر 3 أيام تتأثر بها مناطق عدة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة بدءا من الغد الأربعاء وتستمر 3 أيام و يمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة على أجزاء محدودة ومتفرقة؛ بحيث يسبقها ارتفاع في الحرارة ثم انخفاض في الحرارة ورياح متفاوتة.

وأضاف الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن الحالة الجوية الممطرة تؤثر على مناطق: مكة، المدينة، الباحة، عسير جازان، والمواقع التي بين حائل والقصيم شمال الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية.

وتابع الباحث في الطقس، عشنا اليوم الثلاثاء حالة دفء وبمقارنة درجات الحرارة المسجلة اليوم عن الأيام الماضية، نتوقع المزيد من الارتفاع وربما نشعر الخميس والجمعة بهذا الدفء وقد يلجأ البعض لارتداء ملابس صيفية نهارًا، بينما تكون الأجواء باردة ليلًا، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة مؤقت لأنه مع بداية الأسبوع القادم سيكون هناك انخفاض بالدرجات.

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الغد الأربعاء، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة تبوك والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرا إلى أن تأثير الرياح المثيرة للأتربة يمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من وسط المملكة. وتكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على شمال المملكة، مع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

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