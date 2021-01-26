«المرور»: يمكن مشاهدة وتتبع المخالفة بعد دفعها عبر خطوتين

أوضح المرور السعودي، آلية تتبع ومشاهدة المخالفة بعد دفع قيمتها عبر نظام أبشر، وقال «المرور»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن المخالف يمكنه مشاهدة وتتبع المخالفة بعد دفعها، من خلال الدخول إلى منصة «أبشر»، واختيار أيقونة «الاعتراض على المخالفات المرورية».

جاء ذلك؛ ردًا على تساؤل ورد للمرور السعودي من أحد المستفيدين قال فيه: «كيف أستطيع مشاهدة صورة المخالفة بعد دفعها؟ وكيف يمكن مشاهدة صورة السائق وهو مخالف؟».

وتنص المادة الـ «75» من نظام المرور على أن «للمخالف حق الاعتراض على أنموذج الضبط أمام المحكمة المختصة وذلك خلال 30 يوما من تاريخ المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر – تقتنع به المحكمة – يمنعه من تقديم الاعتراض الذي يكون على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة خطيا، وإذا تقدم مرتكب المخالفة بطلب اعتراض على نموذج الضبط بعد مضي 30 يوما من تاريخ المخالفة فللمحكمة تقدير قبول ذلك من عدمه.

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