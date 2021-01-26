تأشيرة الزيارة لليمنيين والسوريين.. تمديد استثنائي من «الجوازات السعودية»

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنها أتاحت إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية بشكل استثنائي لليمنيين والسوريين، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يجوز لحامل تأشيرة زيارة عائلية بعد الإقامة داخل المملكة ١٨٠ يومًا أن يغادر ويعود بنفس التأشيرة ويقيم حتى انتهاء صلاحية التأشيرة؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «التعليمات تلزم ألا يتجاوز مجموع التمديد على ١٨٠ يوما ويمكن التمديد بشكل استثنائي للأخوة اليمنيين والسورين لأكثر من ذلك».

بدأت المديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، في استقبال إجراءات طلبات تمديد هوية زائر للأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة من المنتظمين في التجديد للفترات السابقة

وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى أن التمديد سيكون آليًّا بعد سداد الرسوم المستحقة، وستتم إتاحة طباعة هوية زائر عبر حساب المستضيف بمنصة أبشر دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

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