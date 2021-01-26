تسجيل الطلاب بالفصل الصيفي والنقل المدرسي.. «التعليم» تحدد الإجراءات

حددت وزارة التعليم، طريقة وآلية وخطوات قيام أولياء الأمور بتسجيل طالب بالفصل الصيفي أو بالنقل المدرسي، مؤكدة أن الوقت المتوقع لإغلاق الطلب هو خمسة أيام عمل منذ يوم تقديمه.

وحددت وزارة التعليم، من خلال موقعها الإلكتروني، طريقة تسجيل طالب بالفصل الصيفي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- يقوم ولي الأمر بزياره قائد المدرسة وطلب تسجيل ابنه في الفصل الصيفي.

- يقوم قائد المدرسة بتسجيل الدخول على نظام نور من خلال الضغط على الرابط التالي: (من هنا)

- اختيار الاختبارات.

- اختيار النظام الفصلي.

- اختيار الفصلي الصيفي.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه بعد التقدم بطلب الخدمة سيصل رقم الطلب بالإضافة إلى رابط لآلية متابعة الطلب عبر البريد الإلكتروني أو رسائل الجوال ويمكن لمقدم الطلب متابعة حالة الطلب باستخدام هذا الرقم.

وكشفت الوزارة، أنه في حالة تعثر المستفيد أو عدم تمكنه من الاستمتاع بالخدمة إلكترونيًا يمكنه الحصول عليها من خلال القنوات البديلة، وذلك من خلال الاتصال على مركز رعاية المستفيدين 19996 الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو التواصل مع مركز رعاية المستفيدين تواصل، ويمكن الوصول له بشكل مباشر، وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي «من هنا».

كما أوضحت وزارة التعليم، طريقة وإجراءات قيام أولياء الأمور بتسجيل أبنائهم الطلاب في النقل من وإلى المدرسة بجودة عالية، وذلك من خلال الخطوات التالية :

- تسجيل الدخول على نظام نور من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا)

- اضغط على النقل المدرسي.

- اختيار طلاب النقل المدرسي.

- انقر على خيار طلب نقل.

اقرأ أيضًا:

«التعليم» توضح لأولياء الأمور آلية استعراض الرسوم الدراسية للمدارس

للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور.. «التعليم» توضح خطوات تقديم اقتراح للوزارة