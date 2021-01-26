حالات كورونا الحرجة والنشطة.. وزارة الصحة: تزايد ملحوظ في الأعداد

قالت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إن هناك تزايدًا ملحوظًا في أعداد حالات كورونا الحرجة والنشطة في المملكة، فيما أصبح عدد حالات الإصابة المؤكدة (366807) حالات.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء تسجيل 223 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 366 ألفًا و807 حالات، بينها 2108 حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة.

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