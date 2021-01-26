بالفيديو.. سائق يتعمَّد السير عكس الاتجاه.. والمرور يضبطه

ألقى رجال المرور القبض على سائق مركبة تعمد السير عكس الاتجاه، وتمت إحالته إلى الهيئة المرورية.

وتفاعل «المرور السعودي» مع شكوى موثقة بالفيديو من أحد المواطنين قال فيها: «استخفاف واستهتار مبالغ فيه (من أحد السائقين) وصل لدرجة عكس السير من المسار الأيسر ولولا لطف الله لتسبب بحادث مفجع».

ورد «المرور» قائلا: نشكر اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وينص نظام المرور في مادتيه الـ «50» و «51»، على أن الطريق للجميع، وتجب مراعاة حقوق الآخرين من مستخدميه، وتعد علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات الملحقة بهذا النظام جزءا منه، ويجب على السائق التقيد بها وبالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.

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