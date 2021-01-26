تحذير من أمطار رعدية على 9 مناطق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية ابتداء من غد الأربعاء وحتى السبت المقبل على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق (الرياض والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية والقصيم والجوف وتبوك) بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.