السعودية اليوم / رئيس جامعة الباحة يكرم الأندية الطلابية الحاصلة على دروع التميز



الباحة 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

أكد معالي رئيس جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، أن الجامعة تحرص على تطوير الأنشطة الطلابية تماشياً مع رؤية المملكة العربية

جاء ذلك خلال رعاية معاليه لحفل تكريم الأندية الطلابية الحاصلة على دروع التميُّز اليوم بمقر الجامعة.

من جهته أشار عميد شؤون الطلاب المكلّف الدكتور عبدالخالق بن هجاد الغامدي, أنه منذ انطلاق الأندية قبل عام وهي تسابق الزمن في إقامة الفعاليات والمناشط المتنوعة والهادفة وفق تخطيط وتنفيذ دقيق من الطلاب والطالبات بالجامعة، مبيناً أن العمادة حملت على عاتقها جزءًا كبيرًا من الخدمات التي تخص الطلبة في البيئة الجامعية، وتسعى إلى تحقيق كل ما من شأنه الرقي بالجامعة وخدمة طلبتها بشكل خاص.

عقب ذلك شاهد الحضور فيلمًا وثائقيًا يروي قصة الأندية الطلابية، إضافةً إلى المنجزات التي تحققت خلال العام الجامعي 1441هـ, وكرَّم معاليه الأندية الطلابية الحاصلة على دروع التميُّز وعددًا من الجهات المشاركة في إنجاح برامجها بشكل عام.

// انتهى //

19:39ت م

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الباحة 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واسأكد معالي رئيس جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، أن الجامعة تحرص على تطوير الأنشطة الطلابية تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030, إضافة إلى برنامج التحول الوطني, وذلك من خلال إشراك أبناء الوطن في التخطيط والتنفيذ والتطوير, فكان اعتماد الأندية الطلابية أحد تلك الخطوات التطويرية، التي تهدف إلى صقل مواهب الطلبة وتوجيهها بالشكل الصحيح، والعمل على تنمية المهارات العلمية والاجتماعية والثقافية والمعرفية والإبداعية لديهم.جاء ذلك خلال رعاية معاليه لحفل تكريم الأندية الطلابية الحاصلة على دروع التميُّز اليوم بمقر الجامعة.من جهته أشار عميد شؤون الطلاب المكلّف الدكتور عبدالخالق بن هجاد الغامدي, أنه منذ انطلاق الأندية قبل عام وهي تسابق الزمن في إقامة الفعاليات والمناشط المتنوعة والهادفة وفق تخطيط وتنفيذ دقيق من الطلاب والطالبات بالجامعة، مبيناً أن العمادة حملت على عاتقها جزءًا كبيرًا من الخدمات التي تخص الطلبة في البيئة الجامعية، وتسعى إلى تحقيق كل ما من شأنه الرقي بالجامعة وخدمة طلبتها بشكل خاص.عقب ذلك شاهد الحضور فيلمًا وثائقيًا يروي قصة الأندية الطلابية، إضافةً إلى المنجزات التي تحققت خلال العام الجامعي 1441هـ, وكرَّم معاليه الأندية الطلابية الحاصلة على دروع التميُّز وعددًا من الجهات المشاركة في إنجاح برامجها بشكل عام.// انتهى //19:39ت م0164

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