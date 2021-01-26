السعودية.. تزايد ملحوظ في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد النشطة والحرجة

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، عن تزايد ملحوظ في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد النشطة والحرجة.



وأوضحت الوزارة في بيان، أنه تم تسجيل 223 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 366807 حالات، من بينها 2108 حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 338 حالة حرجة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "وام".

وأضافت أنه تم تسجيل 203 حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 358340 حالة, فيما بلغ عدد الوفيات 6359 حالة، بإضافة 4 حالات وفاة جديدة، فيما تم إجراء 46462 فحصاً مخبرياً جديداً.

ودعت الوزارة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب.

يأتي ذلك عبر حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937.