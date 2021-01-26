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فيديو.. طريقة تعديل العنوان الوطني عبر توكلنا

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شكرا لقرائتكم فيديو.. طريقة تعديل العنوان الوطني عبر توكلنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

طريقة تعديل العنوان الوطني عبر توكلنا

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

أتاح تطبيق توكلنا إمكانية التعديل والإضافة على العنوان الوطني بعدما كان في السابق يتيح إمكانية الاستعراض فقط.

ما هو العنوان الوطني ؟

ابتكرت مؤسسة البريد السعودي العنوان الوطني ليكون عنوانًا موحدًا وشاملًا لجميع مناطق، ومدن وقرى وهجر المملكة العربية ، وأقر مجلس الوزراء بقرار رقم (252) بتاريخ 1434/7/24 هـ العنوان الوطني كالمرجع الرئيسي للعنونة في السعودية.

ويتكون العنوان الوطني من رقم المبنى واسم الشارع والحي والمدينة مع إمكانية تخصيص صندوق بريدي أمام كل بيت مقابل رسوم بسيطة.

طريقة تحديث العنوان الوطني في توكلنا

  • تسجيل الدخول إلى التطبيق.
  • الانتقال إلى الخدمات.
  • يتم عرض قائمة العناوين الوطنية المسجلة لديك.
  • يتاح للمستخدم إضافة عنوان جديد أو تحديث بيانات عنوان قائم.
  • يتاح للمستخدم كذلك إمكانية إضافة أو حذف تابعين على العناوين المسجلة.
  • يتاح طباعة العنوان الوطني كملف بصيغة PDF.

طريقة تسجيل العنوان على الإنترنت

ويتاح تسجيل العنوان الوطني للأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية وفق ضوابط محددة من خلال الموقع التالي: (هنا) حيث يتم تسجيل الدخول في موقع بريدي أونلاين وإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور أو من خلال بيانات أبشر عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.

العنوان الوطني
تحديث بيانات عنوانك الوطني في توكلنا

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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