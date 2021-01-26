فيديو.. طريقة تعديل العنوان الوطني عبر توكلنا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

أتاح تطبيق توكلنا إمكانية التعديل والإضافة على العنوان الوطني بعدما كان في السابق يتيح إمكانية الاستعراض فقط.

ما هو العنوان الوطني ؟

ابتكرت مؤسسة البريد السعودي العنوان الوطني ليكون عنوانًا موحدًا وشاملًا لجميع مناطق، ومدن وقرى وهجر المملكة العربية السعودية، وأقر مجلس الوزراء بقرار رقم (252) بتاريخ 1434/7/24 هـ العنوان الوطني كالمرجع الرئيسي للعنونة في السعودية.

ويتكون العنوان الوطني من رقم المبنى واسم الشارع والحي والمدينة مع إمكانية تخصيص صندوق بريدي أمام كل بيت مقابل رسوم بسيطة.

طريقة تحديث العنوان الوطني في توكلنا

تسجيل الدخول إلى التطبيق.

الانتقال إلى الخدمات.

يتم عرض قائمة العناوين الوطنية المسجلة لديك.

يتاح للمستخدم إضافة عنوان جديد أو تحديث بيانات عنوان قائم.

يتاح للمستخدم كذلك إمكانية إضافة أو حذف تابعين على العناوين المسجلة.

يتاح طباعة العنوان الوطني كملف بصيغة PDF.

طريقة تسجيل العنوان على الإنترنت

ويتاح تسجيل العنوان الوطني للأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية وفق ضوابط محددة من خلال الموقع التالي: (هنا) حيث يتم تسجيل الدخول في موقع بريدي أونلاين وإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور أو من خلال بيانات أبشر عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.