الدفاع المدني: احذروا التقلبات الجوية حتى الأربعاء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أهاب الدفاع المدني بالجميع توخي الحيطة والحذر خلال الفترة من الأربعاء حتى السبت بسبب التقلبات الجوية والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

الدفاع المدني يهيب باتباع التعليمات

جاء ذلك بعدما ورد إلى الهيئة العامة للدفاع المدني من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية -بمشيئة الله- ابتداءً من يوم الأربعاء 1442/6/14هـ وحتى السبت الموافق 1442/6/17 هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق (الرياض والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية والقصيم والجوف وتبوك) بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة.

أمطار غزيرة وجريان السيول

وبحسب بيان الأرصاد من المحتمل أن تتعرض أجزاء من هذه المناطق إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

