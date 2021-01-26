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شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس العراقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيا اليوم من فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق.
محمد بن سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس العراقي
بحثا آفاق التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات
متابعات الخليج 365 - واس
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيا اليوم من فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وتعزيزه بما يخدم مصالح البلدين في المجالات المختلفة وذلك في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي .