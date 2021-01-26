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سماع دوي انفجار ضخم في العاصمة السعودية الرياض

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أفادت الأنباء الواردة من العاصمة الرياض بسماع دوي انفجار ضخم.

سماع دوي انفجار ضخم في العاصمة السعودية الرياض 3 26/1/2021 - 5:50 م

فيما اكد سكان وناشطون  عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بسماع صوت انفجار قوي في العاصمة الرياض.

وقالت وكالة “رويترز” إن دوي انفجار قوي سُمع في العاصمة السعودية الرياض، وأن السبب غير واضح، حتى الآن.

سماع دوي انفجار ضخم في العاصمة السعودية الرياض 1 26/1/2021 - 5:50 م

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن السبت الماضي، “اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه العاصمة السعودية الرياض”. وأوضحت قناة “العربية” السعودية، أن “الصاروخ أطلقته جماعة أنصار الله اليمنية تجاه الرياض”.

إظافة إلى ذلك  تداول ناشطون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً، لم يتم التأكد من صحته، قالوا إنه “يظهر لحظة اعتراض صاروخ في سماء الرياض، ملقين باللوم على حركة أنصار الله في اليمن.

سماع دوي انفجار ضخم في العاصمة السعودية الرياض 2 26/1/2021 - 5:50 م

وفي سياق متصل، نشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، بيانا باسم جماعة “ألوية الوعد الحق”، تتبنى فيه هجوماً بالطائرات المسيرة على العاصمة السعودية الرياض يوم السبت الماضي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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