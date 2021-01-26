شكرا لقرائتكم خبر عن منصة جائزة جدة للإبداع 1442هـ تستقبل 364 مبادرة وأكثر من 200 ألف مشاهدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت اللجنة التنفيذية لجائزة جدة للإبداع بعامها الرابع إحصائيات الجائزة منذ تدشينها من محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، مطلع نوفمبر الماضي، ضمن ملتقى مكة الثقافي «كيف نكون قدوة».

وأظهرت الإحصائية زيارة أكثر من ١٦٦ ألف زائر جديد لمنصة الجائزة، وأكثر من ٢٠٠ ألف مشاهدة خلال ٨٠ يومًا، فيما استقبلت المنصة ٢٩١ مبادرة أفراد، و٥ مبادرات أمنية، و٦٨ مبادرة لمجالات الجائزة الأخرى، بمجموع ٣٦٤ مبادرة.

الجدير بالذكر أن الجائزة ومنذ انطلاقها عام ١٤٣٩هـ، وجدت الدعم الكامل من الأمير مشعل بن ماجد، هادفةً لاستكشاف المبدعين والمبدعات وتحفيزهم وتحقيق التكامل التنموي بالمحافظة واستثمار المقومات الثقافية والإبداعية التي تنبع من محافظة جدة.

فيما نفذت لجنة تحكيم الجائزة بوقت سابق، عملية فرز وتقييم المبادرات المقدمة للنسخة الرابعة، بعد انتهاء فترة التقديم التي استمرت أكثر من شهرين، وشرعت أعمالها بتقييم كل مبادرة بـ7 محكمين وباستقلالية تامة.

وتضم الجائزة بالنسخة الحالية 6 مجالات هي؛ الإبداع في العالم الرقمي، الإبداع الحكومي، الإبداع الأمني، الإبداع المجتمعي، إبداع رواد الأعمال، الإبداع في تحسين جودة الحياة.