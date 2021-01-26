شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تكشف حقيقة «فيديو التشوه البصري» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوضحت أمانة محافظة جدة في بيان لها قبل قليل، بشأن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي عن رصد ملاحظات التشوه البصري بحي البغدادية، وقالت إنها تشكر السكان على تعاونهم ومشاركتهم في تحسين المشهد البصري في محافظة جدة، والتي يتم تنفيذها من خلال جهود مشتركة بين الأمانة وملاك العقارات والمتطوعين.

وأضافت، أن تحسين المشهد البصري يتم من خلال عدة خطوات هي، الرصد والتبليغ عن عناصر التشوه البصري من خلال المراقبين والمتطوعين باستخدام تطبيق «راصد» الإلكتروني، ومتابعة الملاحظات المرصودة في نطاق 19 بلدية فرعية، ومعالجة الأمانة للملاحظات البلدية الواقعة ضمن اختصاصها، ومنها أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة والتشجير، وتحسين واجهات العقارات من خلال تعاون الملاك.

ومن تجارب التعاون الناجحة التي تم تنفيذها أخيرا تحسين واجهات العقارات بمحور طريق الأندلس في حي الرويس.

وبينت أن الحملة المذكورة التي تنفذها أمانة محافظة جدة بالتعاون مع متطوعين يعملون خارج أوقات دوامهم الرسمي من الساعة الرابعة للساعة الثامنة مساء لرصد الملاحظات فقط، وبعد عملية جمع وتحليل المعلومات يتم توزيع الملاحظات على البلديات الفرعية المعنية، وتعمل البلديات على مخاطبة ملاك العقارات حسب الإجراءات النظامية المعمول بها لمعالجة الملاحظات، وتصوير المتطوع لعملية رصد الملاحظات تصرف فردي، وتأسف الأمانة لهذا التصرف الذي لم يراع سياسة النشر، وتم وضع الضوابط اللازمة لعدم تكراره.

وكررت أمانة محافظة جدة شكرها للسكان وملاك العقارات والمتطوعين على تعاونهم المثمر في تحسين المشهد البصري في محافظة جدة.