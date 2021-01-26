السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين يبحث مع مدير الأحوال المدنية بمكة المكرمة آفاق التعاون المشترك



مكة المكرمة 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

بحث معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، آفاق التعاون المشترك مع مدير الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بدر بن عبدالرحمن الحميد.

ونوه معاليه خلال اللقاء بدور الأحوال المدنية بالمنطقة، والنقلة النوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، في ظل توجيهات ولاة الأمر ودعمهم المستمر للارتقاء بمستوى جميع الخدمات التي تقدمها مختلف قطاعات الدولة, مؤكداً أن الرئاسة حريصة على استثمار التقنية في خدمة قاصدي الحرمين.

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18:16ت م

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