

بغداد 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 804 إصابات جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 10 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13010, فيما تم تسجيل 1625 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 584752 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 17618, منهم 155 يرقدون في غرف العناية المركزة.

// انتهى //

18:09ت م

0140



بغداد 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 804 إصابات جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 615380 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 10 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13010, فيما تم تسجيل 1625 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 584752 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 17618, منهم 155 يرقدون في غرف العناية المركزة.// انتهى //18:09ت م0140

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العراق يسجل 804 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.