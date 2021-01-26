السعودية اليوم / الأمانة العامة لمجلس التعاون تشارك في المنتدى الدولي الخامس للاستمطار



الرياض 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية -عبر الاتصال المرئي- أمس، في المنتدى الدولي الخامس للاستمطار, الذي يعقد سنوياً لتعزيز وتشجيع التقدم العلمي والتقني في مجال الاستمطار، وذلك بغرض تقديم حلول مستدامة مبتكرة تسهم في تحقيق الأمن المائي من قبل المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار.

وجاءت مشاركة الأمانة العامة في الجلسة النقاشية الأولى، حول رؤية الأمن المائي العالمي في ظل التغيرات المناخية، إذ شارك في الجلسة عدد من الخبراء المتخصصين في المنطقة والعالم، أكدوا فيها أن الأبحاث العلمية لبيانات المناخ في منطقة شبه الجزيرة العربية توضح تأثرها بالتغيرات المناخية من خلال ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض مستويات هطول الأمطار، وزيادة الحالات الجوية المتطرفة.

وأوصت الحلقة النقاشية بمزيد من التعاون والتكاتف في إعداد برامج بحثية مشتركة، وتوفير البيانات اللازمة للقيام بهذه البحوث و الدراسات.

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17:29ت م

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