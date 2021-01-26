السعودية اليوم / زلزال بقوة 4.9 على مقياس ريختر يضرب المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا



بغداد 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر المؤلف من 9 درجات، اليوم المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا.

وأفادت دائرة الرصد الزلزالي العراقية في بيان صحفي بأن سكان مدينة الموصل شمال العراق شعروا بالزلزال, الذي لم يبلغ بوقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراءه حتى الآن .

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16:24ت م

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