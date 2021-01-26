السعودية اليوم / الكويت تسجل 3 حالات وفاة و 505 إصابات جديدة بفيروس كورونا



الكويت 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

سجلت الكويت 505 إصابات جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 49 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6022 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق شفاء 537 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 155303 حالة.

// انتهى //

16:24ت م

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الكويت 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واسسجلت الكويت 505 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الساعات الـ24 الماضية, ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 162282 حالة, في حين سجلت 3 حالات وفاة ليصل مجموع حالات الوفاة المسجلة 957 حالة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 49 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6022 حالة.وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق شفاء 537 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 155303 حالة.// انتهى //16:24ت م0118

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