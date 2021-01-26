السعودية اليوم / الديوان العام للمحاسبة ومركز المعلومات الوطني يناقشان أوجه التكامل



الرياض 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

اجتمع مسؤولون من الديوان العام للمحاسبة اليوم في مقر الديوان بالرياض مع ممثلي مركز المعلومات الوطني التابع للهيئة

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم الجهتين في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين الديوان والجهات الحكومية المشمولة برقابته.

// انتهى //

16:16ت م

0116



الرياض 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واساجتمع مسؤولون من الديوان العام للمحاسبة اليوم في مقر الديوان بالرياض مع ممثلي مركز المعلومات الوطني التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي .وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم الجهتين في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين الديوان والجهات الحكومية المشمولة برقابته.// انتهى //16:16ت م0116

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