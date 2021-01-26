السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن مشروع تمكين الأيتام وتعزيز صمودهم في مأرب



مأرب 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروع تمكين الأيتام اليمنيين وتعزيز صمودهم في محافظة مأرب.

ويهدف المشروع إلى تقديم الرعاية التكاملية لأسر الأيتام والتعافي الاقتصادي من خلال تأمين الرعاية الصحية والتعليمية وضمان الوصول للخدمات التعليمية، و تخفيف معاناة الأيتام من خلال تأمين مقومات الحياة الكريمة لهم عن طريق دفع كفالة لكل يتيم ودمجهم في المجتمع وتثبيتهم في مناطقهم من خلال تأمين الرعاية الصحية والتعليم والكسوة لمدة سنة، يستفيد منها 1,000 يتيم ويتيمة، في محافظات: مأرب، وعدن، والمهرة.

وأشاد وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، بالجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في الوقوف إلى جانب إخوانهم اليمنيين في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لحماية الأيتام اليمنيين ورعايتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

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16:05ت م

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