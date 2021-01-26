السعودية اليوم / أمانة الشرقية تُنفذ 955 جولة على المنشآت التجارية بالمنطقة



الدمام 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 955 جولة رقابيةً منها 4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، وتطبيق الاحترازات والبروتوكولات الوقائية لمنع انتشار فيروس

وقامت الأمانة بتعقيم وتطهير 765 موقعاً بالمنطقة، باستخدام 141019 لتراً من المعقمات والمطهرات بمشاركة 470 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفع 8363 طناً من النفايات، إضافة إلى إزالة 5960 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9388 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

// انتهى //

16:05ت م

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الدمام 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واسنفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 955 جولة رقابيةً منها 4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، وتطبيق الاحترازات والبروتوكولات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا ، أسفرت عن تحرير 5 مخالفات تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد - 19" في الأسواق والمراكز التجارية.وقامت الأمانة بتعقيم وتطهير 765 موقعاً بالمنطقة، باستخدام 141019 لتراً من المعقمات والمطهرات بمشاركة 470 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفع 8363 طناً من النفايات، إضافة إلى إزالة 5960 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9388 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.// انتهى //16:05ت م0114

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