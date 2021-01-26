استقرار متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 يناير 2021

استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لدى البنوك وشركات الصرافة، وفق متعاملين.



وسجل سعر العملة السعودية في بنكي الأهلي ومصر، 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال لدى البنك التجاري الدولي CIB "أكبر بنك قطاع خاص في مصر" 4.11 جنيه للشراء، و4.2077 جنيه للبيع.

ولدى البنك المركزي المصري بلغ 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري، تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في مصر في ظل توافر العملات الأجنبية.

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسجلا أكثر من 40 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 850 مليون دولار.

وسجل سعر الدولار الأمريكي 15.6775 جنيه للشراء، و15.7775 جنيه للبيع في تعاملات معظم البنوك.

وسجل سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي 19.0482 جنيه للشراء، و19.1728 جنيه للبيع، بينما سجل الإسترليني 21.4484 جنيه للشراء، و21.5899 جنيه للبيع.

أما سعر الدرهم الإماراتي فبلغ 4.2677 جنيه للشراء، و4.2958 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدينار الكويتي نحو 51.7426 جنيه للشراء، و52.1450 جنيه للبيع.