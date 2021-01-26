جمعية الأطفال ذوي الإعاقة وهيئة الفضاء تنفذان حملة تبرعات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

نفذت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء حملة للتبرع لصالح أطفال الجمعية وأسرهم، حيث بادر عدد من منسوبي الهيئة السعودية للفضاء بالتعاون مع الجمعية في تقديم الدعم لهذه الفئة الغالية من الأبناء.

توزيع 1741 حقيبة شتوية

وقالت منهل الشماسي رئيسة قسم الخدمة الاجتماعية بالجمعية أن عددًا من منسوبي الهيئة مع مسؤولي مركز الجمعية بالرياض قاموا بتسليم وتوزيع 1741 حقيبة شتوية، وغيرها من المساعدات العينية للأطفال وأسرهم.

جمعية الأطفال ذوي الإعاقة تدعم الأسر

وبينت أن الجمعية حريصة على دعم أسر الأطفال ممن لديهم ظروف اقتصادية خاصة، وأن هذه المبادرة المتميزة من منسوبي ومنسوبات الهيئة السعودية للفضاء سيستفيد منها المئات من الأطفال وأسرهم في الرياض وبعض مراكز الجمعية في مختلف مناطق المملكة، وذلك على مدار ثلاثة أيام.

وتقدمت الشماسي باسم أطفال الجمعية وأسرهم بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ورئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة لرعاية سموه الكريم لأبنائه من ذوي الإعاقة وأسرهم، معبرة كذلك عن شكرها لجميع منسوبي ومنسوبات الهيئة السعودية للفضاء لحرصهم على التواصل مع الجمعية، ودعم خدماتها المجانية للأطفال ذوي الإعاقة.



