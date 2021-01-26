أمانة جدة تعتذر عن مقطع التشوه البصري بحي البغدادية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

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اعتذرت أمانة جدة على مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رصد ملاحظات التشوه البصري بحي البغدادية، مؤكدة أن تصوير المتطوع لعملية رصد الملاحظات تصرف فردي، وتأسف الأمانة لهذا التصرف الذي لم يراعِ سياسة النشر، وتم وضع الضوابط اللازمة لعدم تكراره.

رصد التشوه البصري

وقالت الأمانة في بيان لها إن عملية الرصد والتبليغ عن عناصر التشوه البصري تتم من خلال المراقبين والمتطوعين باستخدام تطبيق “راصد” الإلكتروني مؤكدة أن متابعة الملاحظات المرصودة في نطاق 19 بلدية فرعية، ومعالجة الأمانة للملاحظات البلدية الواقعة ضمن اختصاصها ومنها أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة والتشجير.



تحسين واجهات العقارات

وأوضحت أن تحسين واجهات العقارات يتم من خلال تعاون الملاك مشيرة إلى أنه من تجارب التعاون الناجحة التي تم تنفيذها مؤخرًا، تحسين واجهات العقارات بمحور طريق الأندلس في حي الرويس.

وأفادت أن الحملة المذكورة تنفذها أمانة محافظة جدة بالتعاون مع متطوعين يعملون خارج أوقات دوامهم الرسمي من الساعة الرابعة للساعة الثامنة مساءً لرصد الملاحظات فقط وأنه بعد جمع وتحليل المعلومات يتم توزيع الملاحظات على البلديات الفرعية المعنية وبعد ذلك تعمل البلديات على مخاطبة ملاك العقارات حسب الإجراءات النظامية المعمول بها لمعالجة الملاحظات.