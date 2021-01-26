الرميان: حجم الإنفاق في المشاريع الجديدة 250 مليار ريال سنويًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان أن حجم إنفاق الصندوق في المشاريع الجديدة سيصل إلى 250 مليار ريال بشكل سنوي.

واستعرض الرميان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الركائز الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة والمحاور التي يعمل عليها والقطاعات ذات الأولوية في عملية التنمية والتطوير، مشيرا إلى أن الصندوق سوف يستثمر أكثر من تريليون دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة.

ولفت الرميان إلى أن أي استثمار جديد يمر عبر إدارة المخاطر في صندوق الاستثمارات لتقييمه من كافة الجوانب، مشيرًا إلى أن 80% من قيادات الصندوق سعوديون.

الرميان يستعرض مستهدفات صندوق الاستثمارات

واستعرض محافظ صندوق الاستثمارات العامة المستهدفات والأثر المتوقع على الاقتصاد خلال الفترة 2021 – 2025، مشيرًا إلى أن الصندوق يستهدف إلى رفع قيمة الأصول من 1.5 تريليون ريال إلى 4 تريليون ريال سعودي في نهاية 2030.

وأوضح أن نسبة الاستثمارات في القطاعات الجديدة ستكون 21 % مقارنة مع 15 % في عام 2020.

