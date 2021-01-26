فيديو.. الرميان : صندوق الاستثمارات العامة يستثمر تريليون ريال في 5 سنوات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشف محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان عن الأهداف الاستراتيجية المباشرة للصندوق، مشيرًا إلى استثمار تريليون ريال في السنوات الخمس المقبلة في مشاريع جديدة.

أهداف صندوق الاستثمارات العامة

وقال الرميان في المؤتمر الدوري للتواصل الحكومي اليوم إن الصندوق الذي يعد أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم له 4 أهداف استراتيجية وهي :

تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة. إطلاق قطاعات جديدة من خلال الصندوق. بناء شراكات اقتصادية استراتيجية من خلال الصندوق. توطين التقنية في المملكة.

تنمية القطاعات المحلية

ولفت الرميان إلى أن الصندوق يستهدف تنمية 13 قطاعًا محليًا، مشيرًا إلى أنه تم اختيار هذه القطاعات بناءً على عدة معايير من بينها: تقييم القطاع بناءً على المنظور العالمي والمحلي من حيث تحديد جاذبية السوق والفرص التي يوفرها، أما المعيار الثاني فهو تقييم القطاعات التي يوجد للمملكة ميزة تنافسية فيها، بينما يعد المعيار الثالث هو وضع أولوية للقطاعات وفقًا لرؤية 2030 وبرامج تحقيقها.

وأشار إلى أنه لدى الصندوق ست محافظ استثمارية، أربع منها محلية واثنتان عالميتان، وأوضح أن محفظة تطوير وتنمية القطاعات طورت أكثر من شركة في السعودية خلال الفترة الأخيرة.

