خطوات التسجيل في منصة تمكين التابعة للضمان الاجتماعية وأهم الشروط

منصة تمكين من المنصات الهامة التي يبحث عنها مستفيدي الضمان من اجل الحصول على عمل ممن توافرت فيهم الشروط وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم منصة تمكين من أل مساعدة مستفيدي الضمان في الاندماج مع المجتمع من أصحاب الهمم والقادرين على العمل، حيث تعمل المملكة على تقديم المساعدات المالية والتدريبية والشراكة مع العديد من جهات التدريب من أجل دعم العديد من الفئات الباحثة عن العمل.

التسجيل في منصة تمكين

يحتاج الأفراد ممن يبحون عن العمل والحصول على الربح من خلال الوظيفة أو العمل الحر الخاص بهم إلى التسجيل على منصة تمكين، ويمكن القيام ببعض الخطوات الخاصة بالتسجيل ومنها:

الانتقال إلى شبكة الإنترنت والدخول على منصة تمكين.

تسجيل الدخول من خلال حساب المستفيد من الضمان.

كتابة بيانات المستفيد ورفع المستندات المطلوبة وسوف نوضخها.

تقديم طلب التسجيل على منصة تمكين ويقوم النظام بملة التحقق والتواصل مع المتقدم.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منصة تمكين

يحتاج المتقدم إلى منصة تمكين أن تتوفر معه صور على الكمبيوتر لرفعها على الموقع أثناء تسجيل البيانات الخاصة به ومن هذه الأوراق:

الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول.

رفع صورة من المؤهل الحاصل عليه المتقدم .

في حال توفرت بعض الشهادات لدورات تدريبية يتم رفعها على الموقع.

إرفاق السيرة الذاتية وكتابة سنوات الخبرة ومجالها.

كتابة نموذج التقديم الذي يتم تحميله من الموقع ورفعه مرة أخرى.

شروط التقديم على منصة تمكين

يتم التقديم على منصة تمكين وفق مجموعة من الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تهدف منها إدماج مستفيدي الضمان في المجتمع الوظيفي، أو العملي، ومن هذه الشروط: