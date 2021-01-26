الرياض والشرقية ومكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة في الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 223 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتصدرت منطقة الرياض الحالات بتسجيل 78 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 45 حالة، ومكة المكرمة بتسجيل 34 حالة.

وسجلت المدينة المنورة 16 حالة، والقصيم 9 حالات، وسجلت منطقتا حائل والباحة 8 حالات بكل منهما، وسجلت منطقتا عسير والحدود الشمالية 7 حالات بكل منهما، وتم تسجيل 4 حالات في منطقتي الجوف وجازان، وحالتين في نجران وحالة واحدة في تبوك.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء تسجيل 223 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 366 ألفًا و807 حالات، بينها 2108 حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة.

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