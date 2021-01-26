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الرياض والشرقية ومكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة في الـ24 ساعة الماضية

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الرياض - محمد عبدالله - بعد تسجيل 223 حالة..

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 223 حالة إصابة جديدة بفيروس ، وتصدرت منطقة الرياض الحالات بتسجيل 78 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 45 حالة، ومكة المكرمة بتسجيل 34 حالة.

وسجلت المدينة المنورة 16 حالة، والقصيم 9 حالات، وسجلت منطقتا حائل والباحة 8 حالات بكل منهما، وسجلت منطقتا عسير والحدود الشمالية 7 حالات بكل منهما، وتم تسجيل 4 حالات في منطقتي الجوف وجازان، وحالتين في نجران وحالة واحدة في تبوك.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء تسجيل 223 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 366 ألفًا و807 حالات، بينها 2108 حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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