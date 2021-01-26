هل يحق للموظف الحكومي الالتحاق بالقطاع الخاص؟ .. «التأمينات» توضح

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مدى إمكانية التحاق الموظف الحكومي بالقطاع الخاص والاستفادة من نظام التأمينات الاجتماعية.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن نظام التأمينات عمل المشترك لدى أكثر من صاحب عمل، ويحسب اشتراك واحد بمجموع الأجور التي يتقاضاها من أصحاب العمل.

وأضافت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يجب الرجوع لعقد العمل واللائحة الداخلية للمنشأة للتأكد من عدم اشتراط الجمع بين وظيفتين.

جاء ذلك ردا على استفسار أحد المغردين على الحساب الرسمي للتأمينات الاجتماعية عبر «تويتر»: «سؤال هل يحق للموظف الحكومي على بند الالتحاق بالقطاع الخاص والاستفادة من التأمينات أو النظام يمنع ذلك؟».



وكانت التأمينات الاجتماعية أوضحت المزايا التي يحصل عليها الموظف المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية، منها: الحصول على معاش تقاعدي ومعاش للأسرة عند الوفاة والقدرة على اشتراك في برنامج تعويض المتعطلين عن العمل «ساند».

وكذلك التعويضات النقدية للمصابين بإصابات عمل ومعاش العجز غير المهني والحصول على العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل، وفقًا للحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».



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