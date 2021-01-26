فريق طبي ينجح في إزالة ورم خبيث من لسان مريض بجدة

تمكّن الفريق الطبي لجراحة الوجه والفكين، في مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، من استئصال ورم خبيث في اللسان لمريض.

وأوضحت صحة جدة –عبر موقعها الالكتروني- أنه تبيّن بعد إجراء الكشف الطبي على المريض وعمل الفحوصات الطبية والإشعاعية اللازمة، وجود ورم خبيث في اللسان، إضافة إلى وجود تاريخ مرضي سابق مزمن لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، مما استدعى وبشكل عاجل إجراء عملية جراحية دقيقة من نوعها.

وأشارت صحة جدة إلى أنه تم خلال الجراحة إزالة الورم بكل دقة ونجاح، دون حدوث أي مضاعفات، رغم صعوبة هذا النوع من العمليات.

وأوضحت أن حالة المريض الصحية تحسنت، وبعد التأكد من استقرارها تم السماح له بالخروج له، وهو بصحة جيدة.

اقرأ أيضًا:

«صحة جدة» تحذّر من بعض الأغذية والمشروبات: ترفع ضغط الدم

عملية الأربع ساعات تنقذ مريضًا بجدة يعاني من ثقب في القلب