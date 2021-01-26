أمانة جدة ترد على ملاحظات التشوه البصري بحي البغدادية

ردّت أمانة محافظة جدة، على مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رصد ملاحظات التشوه البصري بحي البغدادية.

وقالت أمانة جدة، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إنها تقوم بالتعاون مع متطوعين يعملون خارج أوقات دوامهم الرسمي من الرابعة إلى الثامنة مساء، بحملة لرصد الملاحظات فقط.

وعبّرت عن أسفها لتصوير المتطوع عملية رصد الملاحظات دون مراعاة سياسية النشر، مؤكدة أنها تصرف فردي، وضعت له ضوابط لعدم تكراره.

شكرت الأمانة السكان على تعاونهم ومشاركتهم في حملة تحسين المشهد البصري في المحافظة، والتي يتم تنفيذها من خلال جهود مشتركة بين الأمانة وملاك العقارات والمتطوعين.

وأكدت أنها تتابع الملاحظات المرصودة في نطاق 19 بلدية فرعية، وتعالج تلك الواقعة ضمن اختصاصها ومنها أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة والتشجير.

وأشارت إلى أنها تعمل على تحسين واجهات العقارات من خلال تعاون الملاك، كاشفة عن بعض التجارب الناجحة بمحور طريق الأندلس في حي الرويس.

وكررت أمانة محافظة جدة شكرها للسكان وملاك العقارات والمتطوعين على تعاونهم المثمر في تحسين المشهد البصري في محافظة جدة.