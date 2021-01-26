اتفاقية لتوطين قطاع التخليص الجمركي بنسبة 100%

وقّعت الجمارك السعودية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تعاون مع وزارة الموارد البشرية، تهدف إلى توطين وظائف نشاط التخليص الجمركي، وتنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية.

وذكرت الجمارك -عبر تويتر- أن الاتفاقية تهدف إلى رفع نسبة التوطين في المهن المستهدفة لقطاع التخليص الجمركي إلى 100 بالمائة.

وكذلك استهداف توطين 2000 وظيفة في قطاع التخليص الجمركي، وتوفير التأهيل والتدريب للمواطنين الراغبين في العمل في قطاع التخليص الجمركي.

من جهة أخرى، دشنت الجمارك السعودية، الزي الجديد لمنسوبيها في المنافذ، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للجمارك.

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