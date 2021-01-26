«هيئة المهندسين» تجدد دعوتها للاشتراك في برنامج المسّاحين المعتمدين

جددت الهيئة السعودية للمهندسين، دعوتها للتسجيل في البرنامج التدريبي لتأهيل مسّاحين معتمدين، والذي سيمكّن المقبولين به من الحصول على عددٍ من الشهادات المعتمدة، إضافةً إلى فرص العمل في خدمة الرفع المساحي عبر منصتي «إحكام» و«بلدي».

وأوضحت هيئة المهندسين –عبر تويتر- إلى أن التسجيل لا يزال مستمرًا في البرنامج التدريبي، ويتم من خلال الرابط التالي بالضغط هنا.

وأشارت إلى أن مكان انعقاد البرنامج في الرياض وجدة والدمام، ويشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومهندسًا مدنيًا، والتفرغ التام أثناء فترة البرنامج.

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